ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов назвал фаворита чемпионата Европы перед полуфиналами

Владимир Габулов назвал фаворита чемпионата Европы перед полуфиналами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал фаворита чемпионата Европы — 2024 перед полуфинальными матчами.

«Думаю, как и для всех остальных Испания выделяется и показывает более стабильную и ярку игру, которая нравится болельщикам. По прошедшему этапу Испания — фаворит Евро. Но огромнейший потенциал у Франции и Англии, который не раскрыт до сегодняшнего дня. Одна из этих трёх команд выиграет Евро», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2024 между собой сыграют Испания и Франция, а также сборные Нидерландов и Англии. Матчи пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android