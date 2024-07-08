Владимир Габулов назвал фаворита чемпионата Европы перед полуфиналами

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал фаворита чемпионата Европы — 2024 перед полуфинальными матчами.

«Думаю, как и для всех остальных Испания выделяется и показывает более стабильную и ярку игру, которая нравится болельщикам. По прошедшему этапу Испания — фаворит Евро. Но огромнейший потенциал у Франции и Англии, который не раскрыт до сегодняшнего дня. Одна из этих трёх команд выиграет Евро», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2024 между собой сыграют Испания и Франция, а также сборные Нидерландов и Англии. Матчи пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.