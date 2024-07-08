Игрок сборной Испании Ольмо оценил Францию перед полуфиналом Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался в преддверии полуфинального матча Евро-2024 с национальной командой Франции. Игра 1/2 финала пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Франция — очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества. Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас всё хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», — приводит слова Дани Ольмо издание RMC Sport.