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Игрок сборной Испании Ольмо оценил Францию перед полуфиналом Евро-2024

Игрок сборной Испании Ольмо оценил Францию перед полуфиналом Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался в преддверии полуфинального матча Евро-2024 с национальной командой Франции. Игра 1/2 финала пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция — очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества. Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас всё хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», — приводит слова Дани Ольмо издание RMC Sport.

Календарь Евро-2024
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