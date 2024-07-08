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Капитан «Динамо» Бальбуэна примет участие в Олимпиаде в составе сборной Парагвая

Капитан «Динамо» Бальбуэна примет участие в Олимпиаде в составе сборной Парагвая
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Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Парагвая. Об этом «Чемпионату» сообщил парагвайский источник, близкий к игроку.

Напомним, 29 июня сборная Парагвая с Бальбуэной в составе завершила выступления на Кубке Америки по футболу, уступив команде Бразилии со счётом 1:4. Парагвайцы потерпели три поражения на групповой стадии, а капитан «Динамо» отыграл за сборную все три матча целиком, отметившись одним предупреждением. После вылета команды с турнира Бальбуэна получил две с половиной недели отпуска в клубе и вернётся в Москву за три дня до старта нового чемпионата России. В 1-м туре РПЛ 20 июля «Динамо» примет на своём поле «Факел».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Турнир выиграл «Зенит».

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