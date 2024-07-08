Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, что в детстве хотел быть похожим на Роналду

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, рассказал, кто был его кумиром в детстве. Он, как и многие другие молодые российские футболисты, назвал Криштиану Роналду.

«Кумиром был Роналду – всё детство я хотел быть похожим на него. А фамилию на спине всегда хотел видеть свою – если мне покупали игровые футболки, я всегда писал там свою фамилию», — сказал Литвинов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала: