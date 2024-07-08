Защитник сборной Испании Кукурелья поделился эмоциями от игры на Евро-2024

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился эмоциями от выступления на чемпионате Европы — 2024 в составе национальной команды.

«Мне очень нравится этот Евро. Мне пришлось очень много работать, чтобы попасть сюда. Признают это или нет, но я знал, что в конце концов моя работа будет вознаграждена. Неважно, играешь ли ты в чемпионате, Лиге чемпионов или здесь с Испанией. Факт в том, что выступать на таком уровне — это мечта, поэтому ты, естественно, отдаешь всё, что у тебя есть. Это был отличный опыт, но я не хочу, чтобы он заканчивался до следующего воскресенья», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальная команда Испании вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.