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«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Насафом» на домашнем стадионе

«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Насафом» на домашнем стадионе
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила о проведении товарищеского матча с серебряным призёром прошлого чемпионата Узбекистана и действующим обладателем Кубка страны «Насафом».

Сообщается, что матч состоится на «Лукойл Арене» 15 июля и начнётся в 14:00. Эта встреча станет первой для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича на домашнем стадионе.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Узбекистана «Насаф» занимает первое место в узбекской Суперлиге.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Он присоединился к столичному клубу в летнее межсезонье.

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