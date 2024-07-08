Яхимович: «Локо» поторопился отпустить Дзюбу, это плохо — разбрасываться такими игроками

Бывший игрок московского и минского «Динамо», китайского «Шаньдун Лунэн» и турецких «Ванспора» и «Газиантепспора» Эрик Яхимович прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Локомотива».

«Дзюба — опытный футболист, он может спокойно ещё играть. Это плохо — разбрасываться такими игроками. У нас не так много хороших нападающих, поэтому «Локомотив» поторопился отпустить Артёма. Он бы пригодился железнодорожникам», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.