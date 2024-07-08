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Геннадий Орлов: как можно было не дать пенальти в ворота сборной Испании?!

Геннадий Орлов: как можно было не дать пенальти в ворота сборной Испании?!
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о спорном эпизоде в четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Германии, связанном с игрой рукой защитника испанцев Марка Кукурельи в своей штрафной.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Я у вас на «Чемпионате» прочёл слова Розетти: мол, мы показали всем судьям видео и сказали, что за это не надо назначать пенальти. До последнего времени игру рукой подразделяли на умышленную и неумышленную. Если мяч попадает в руку за спиной — это не нарушение. А если он рукой подыгрывает — фол. А тут рука сбоку, мяч летит в ворота. Наверное, Кукурелья не хотел играть рукой, но мяч-то летел в ворота. Как можно не назначать пенальти?! Поэтому все возмутились.

Розетти говорит, что за подобные моменты теперь не будут назначать 11-метровые, но болельщики-то об этом не знали. Футбол испортили эти истории — всё слишком запутанно. Если вносите поправки в правила, напечатайте листовки и раздавайте болельщикам вместе с билетами. Такая же история с пенальти. Когда можно останавливаться перед ударом? Никто не знает. Почему не разъяснить людям? России, кстати, это тоже касается. У вас футбол для болельщиков — так помогите им», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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