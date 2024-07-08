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Дани Ольмо: Мбаппе — футболист, который меняет мир

Дани Ольмо: Мбаппе — футболист, который меняет мир
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе в преддверии полуфинального матча Евро-2024 с национальной командой Франции. Игра 1/2 финала пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Килиан Мбаппе — футболист, который меняет мир, мы должны быть осторожны, играя против него. Но у Франции также есть другие хорошие игроки: Дембеле, Гризманн, Канте, который проводит очень хороший турнир, Рабьо и другие», — приводит слова Дани Ольмо интернет-портал RMC Sport.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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