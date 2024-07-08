Дани Ольмо: Мбаппе — футболист, который меняет мир
Поделиться
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе в преддверии полуфинального матча Евро-2024 с национальной командой Франции. Игра 1/2 финала пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Килиан Мбаппе — футболист, который меняет мир, мы должны быть осторожны, играя против него. Но у Франции также есть другие хорошие игроки: Дембеле, Гризманн, Канте, который проводит очень хороший турнир, Рабьо и другие», — приводит слова Дани Ольмо интернет-портал RMC Sport.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.
Комментарии
- 8 июля 2024
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:03
-
15:55
-
15:53
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:38
-
14:38
-
14:35
-
14:25
-
14:23