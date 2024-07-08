Орлов: немцы плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал вылет сборной Германии с домашнего для неё Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала немцы уступили Испании со счётом 1:2.

— Для Германии вылет с домашнего Евро — трагедия?

— Трагедия — это когда гибнут люди. Ребята, ну не корову же они проиграли. Значит, на следующем чемпионате выступят лучше. Они плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут. Ну не смогли, что поделаешь. Я 30 лет говорю: пусть победит сильнейший. Когда говорят: незаслуженно проиграли, я советую смотреть на табло. Всё, что происходит, — заслуженно, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Матч Испания — Германия проходил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.