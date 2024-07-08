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Орлов: немцы плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут

Орлов: немцы плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал вылет сборной Германии с домашнего для неё Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала немцы уступили Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

— Для Германии вылет с домашнего Евро — трагедия?
— Трагедия — это когда гибнут люди. Ребята, ну не корову же они проиграли. Значит, на следующем чемпионате выступят лучше. Они плачут, переживают. Тренера, наверное, уберут. Ну не смогли, что поделаешь. Я 30 лет говорю: пусть победит сильнейший. Когда говорят: незаслуженно проиграли, я советую смотреть на табло. Всё, что происходит, — заслуженно, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Матч Испания — Германия проходил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.

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