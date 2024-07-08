Баринов: у «Локомотива» совсем не чемпионский состав, мы движемся в обратном направлении

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе большого количества игроков из стана железнодорожников.

«Таких игроков обязаны сохранять! Прошлый сезон был лучшим в карьере Макса. Он делал разницу на поле. Мне очень обидно, что у клуба нет средств, чтобы сохранить своего лучшего игрока. То же самое касается и Рифата [Жемалетдинова], и Антохи [Миранчука]. Игроками их уровня не разбрасываются. Если мы хотим на что-то претендовать, в команде должны быть такие футболисты.

Таких футболистов, которые прошли через всё, должно быть три-четыре в команде. Тяжело, когда мы отпускаем настолько сильных футболистов, так ещё и в российские клубы. Для меня это непонятно. Сейчас в плане состава мы, к сожалению, движемся в обратном направлении от чемпионства. У «Локомотива» совсем не чемпионский состав», — приводит слова Баринова Sport24.

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.