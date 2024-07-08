Игорь Осинькин определил пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ прошлого сезона

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого игрока сезона РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин расставил игроков в следующем порядке: первый – Салтыков, второй – Тюкавин, третий – Пиняев, четвёртый – Козлов, пятый – Щетинин.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.