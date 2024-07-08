10 июля состоится общее собрание клубов РПЛ

Проведение общего собрания Российской Премьер-Лиги состоится в среду, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.

Сообщается, что в повестке заседания значатся два пункта:

1. О модели распределения доходов и расходов АФК «РПЛ».

2. Об избрании членов правления АФК «РПЛ».

Ранее стало известно, что общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги согласовало проект регламента на сезон-2024/2025, где проголосовало за изменение механизма отмены и переноса матчей. Отмечается, что изменения в регламенте должны быть утверждены на исполкоме (бюро исполкома) РФС.

Также ранее клубы РПЛ согласовали, что в сезоне-2024/2025 лучший игрок месяца Российской Премьер-Лиги будет выступать со специальным шевроном на форме