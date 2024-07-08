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Жирков надеется, что испанцы выиграют чемпионат Европы

Жирков надеется, что испанцы выиграют чемпионат Европы
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Бывший футболист «Челси» и ЦСКА Юрий Жирков выразил надежду, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы — 2024.

«Испанцы хорошо играют, остальные команды скучный футбол показывают. Надеюсь, что испанцы доведут дело до конца и выиграют. Английские команды всегда играют до последней секунды, наверное, это их конёк, всегда настроены на 90+ минут, наверное, это их спасает, они отыгрываются на последних минутах», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, сборная Испании вышла в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024, где сыграет с национальной командой Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии встретится с Нидерландами.

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