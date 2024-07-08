Жирков надеется, что испанцы выиграют чемпионат Европы

Бывший футболист «Челси» и ЦСКА Юрий Жирков выразил надежду, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы — 2024.

«Испанцы хорошо играют, остальные команды скучный футбол показывают. Надеюсь, что испанцы доведут дело до конца и выиграют. Английские команды всегда играют до последней секунды, наверное, это их конёк, всегда настроены на 90+ минут, наверное, это их спасает, они отыгрываются на последних минутах», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, сборная Испании вышла в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024, где сыграет с национальной командой Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии встретится с Нидерландами.