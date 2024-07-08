Дмитрий Баринов назвал самую жёсткую драку, которую видел в «Локомотиве»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о конфликтах внутри команды, которые перерастали в драки.

«[Дмитрий] Тарасов рассказывал, что однажды на тренировке подрался с [Эзекилем] Хенти? Я видел много драк. Самая жёсткая — [Тарас] Михалик против [Неманьи] Пейчиновича. Серьёзно рубились ребята. Причём я даже не помню, из-за чего.

Дрался ли я с кем-то из партнёров хоть раз? Не так давно сцепились с Наиром Тикнизяном. Произошло недопонимание, полезли друг на друга, но нас успели растащить. Через минуту мы уже пожали друг другу руки», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.