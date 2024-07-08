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Черчесов спрогнозировал победителя Евро-2024

Черчесов спрогнозировал победителя Евро-2024
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Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов спрогнозировал исход чемпионата Европы — 2024. По его мнению, в финале континентального первенства встретятся Англия и Франция, а трофей завоюют французы.

«В полуфиналах Англия выиграет у Нидерландов, французы — у испанцев, и в финале выиграет Франция. Англичане в последнем матче уже были немножко похожи на себя. А голландцы всё-таки играют несколько нестабильно, что ли. А что касается испанцев и французов, то французы должны уже наконец-то заиграть, Мбаппе и компания! А испанцам пора уже одну игру на таком большом турнире сыграть не очень хорошо. Любая команда обычно играет одну встречу не очень хорошо, хотя бы один матч. Возможно, испанцы как раз в полуфинале это и переживут», — приводит слова Станислава Черчесова «РБ Спорт».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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