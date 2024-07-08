Капитан «Локомотива» Баринов назвал самые большие премиальные за свою карьеру

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, после каких матчей получил самые большие премиальные в карьере, а также назвал их приблизительную сумму.

«Самые большие премиальные в карьере? После побед над «Галатасараем» и «Байером» в Лиге чемпионов. В обоих случаях заплатили около двух миллионов рублей», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.