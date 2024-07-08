Защитник сборной Испании Кукурелья высказался о сравнении с Пуйолем

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о своём отношении к сравнению с бывшим капитаном испанской национальной команды Карлесом Пуйолем.

«Карлес — легенда, и мы похожи в том смысле, что всегда отдаём все силы ради команды. Он прекрасно знал свои сильные и слабые стороны, и команда всегда была для него важнее всего. Это и одна из моих особенностей. Я рад такому сравнению – он был великим игроком, вошедшим в историю. Надеюсь, у меня в конечном итоге будет похожая карьера», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальная команда Испании вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.