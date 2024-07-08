ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Челси» Муту объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру

Экс-форвард «Челси» Муту объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру
Комментарии

Бывший нападающий «Челси», «Фиорентины» и сборной Румынии Адриан Муту объяснил, почему форвард «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду не завершает карьеру.

«Дело в том, что он хочет сыграть официальный матч со своим сыном и поэтому не сдаётся. Это его настоящая мотивация», — приводит слова Муту испанское онлайн-издание Relevo.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей. Португалия покинула Евро-2024, проиграв в четвертьфинале национальной команде Франции в серии послематчевых пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android