Экс-форвард «Челси» Муту объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру

Бывший нападающий «Челси», «Фиорентины» и сборной Румынии Адриан Муту объяснил, почему форвард «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду не завершает карьеру.

«Дело в том, что он хочет сыграть официальный матч со своим сыном и поэтому не сдаётся. Это его настоящая мотивация», — приводит слова Муту испанское онлайн-издание Relevo.

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей. Португалия покинула Евро-2024, проиграв в четвертьфинале национальной команде Франции в серии послематчевых пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.