Орлов: у Семака такой интернационал, но сколько они премий в прошлом сезоне заработали!

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об успехах главного тренера «Зенита» Сергея Семака в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Хороший тренер по-хозяйски соберёт всё лучшее, что у него есть. Семак сейчас так работает в «Зените». У него такой интернационал, но дух-то как-то держится. Сколько они премий в прошлом сезоне заработали! И справедливо заработали. Они выиграли два решающих матча — в чемпионате и Кубке, хотя в обоих уступали по ходу. Это великолепная работа Семака и его штаба. Это и есть тренерское мастерство», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России, в Суперфинале этого турнира победив калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.