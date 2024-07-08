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Новичок «Локомотива» Салтыков: моим кумиром был Месси

Новичок «Локомотива» Салтыков: моим кумиром был Месси
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Футболист московского «Локомотива» Никита Салтыков, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, рассказал, кто был его кумиром.

«Моим кумиром был Лионель Месси. Правда, первой формой была футболка «Барсы» с фамилией Хави, но не то чтобы я её хотел – мама купила. Я хочу быть самим собой», — сказал Салтыков корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала:

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