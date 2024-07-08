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В «Ахмате» анонсировали скорое подписание двух футболистов

В «Ахмате» анонсировали скорое подписание двух футболистов
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Советник президента по спортивным вопросам «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о предстоящих приобретениях грозненского клуба.

«Новички ещё будут. В ближайшие дни к нам должны приехать ещё двое футболистов. Это игроки группы атаки, легионеры», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Напомним, «Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Грозненская команда набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.

Ранее «Ахмат» объявил об аренде защитника «Зенита» Арсена Адамова и подписании в качестве свободного агента игрока обороны Александра Жирова, выступавшего ранее в «Балтике». При этом клуб попрощался с нападающим Мохамедом Конате и полузащитником Артёмом Тимофеевым.

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