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«Это возможно». Капитан Испании Мората высказался об уходе из сборной после Евро-2024

31-летний нападающий сборной Испании Альваро Мората сообщил, что может завершить карьеру в национальной команде по окончании чемпионата Европы в Германии.

— Покинешь ли ты национальную команду после Евро-2024?

— Возможно. Это вещь, о которой я не хочу много говорить, но это действительно может произойти, — приводит слова Мораты интернет-издание El Mundo.

На данный момент нападающий занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров испанской национальной команды с 36 мячами в 76 матчах.

Напомним, национальная команда Испании вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.