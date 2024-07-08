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«Это возможно». Капитан Испании Мората высказался об уходе из сборной после Евро-2024

«Это возможно». Капитан Испании Мората высказался об уходе из сборной после Евро-2024
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31-летний нападающий сборной Испании Альваро Мората сообщил, что может завершить карьеру в национальной команде по окончании чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Покинешь ли ты национальную команду после Евро-2024?
— Возможно. Это вещь, о которой я не хочу много говорить, но это действительно может произойти, — приводит слова Мораты интернет-издание El Mundo.

На данный момент нападающий занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров испанской национальной команды с 36 мячами в 76 матчах.

Напомним, национальная команда Испании вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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