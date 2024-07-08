«Есть тот, кто в 10 раз лучше него». Босс «Лацио» — о сорвавшемся подписании игрока «МЮ»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито ответил на вопрос о сорвавшемся подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Ранее СМИ сообщили, что манкунианцы отклонили предложение «Лацио» о трансфере футболиста.

«Трансфер Мэйсона Гринвуда был близок к завершению в прошлом году. Так случилось, что в итоге всё сорвалось на заключительной стадии. Сейчас у меня в списке имеется ещё одно имя — не могу сказать, кто это, но он в 10 раз лучше Гринвуда», — приводит слова Лотито журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

1 июля «Хетафе», за который выступал Гринвуд на правах аренды в прошлом сезоне, объявил, что игрок вернулся в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.