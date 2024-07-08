Максим Ромащенко: Тюкавину уже сейчас стоит уезжать в Европу — жизнь одна, времени нет

Главный тренер липецкого «Металлурга» и экс-игрок московского «Динамо» Максим Ромащенко высказался о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Константину Тюкавину уже сейчас стоит уезжать в Европу. Я во время своей футбольной карьеры мечтал о Европе и сразу уехал в Турцию. Иностранный опыт нельзя ни с чем сравнить. Если есть максимальное предложение от топового клуба, то сразу надо ехать, доказывать и проверять свои силы. Жизнь одна, времени нет», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.