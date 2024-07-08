«Факел» объявил о продлении контрактов с трёмя футболистами

Футбольный клуб «Факел» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с Владиславом Мастерным, а также с полузащитниками Ильнуром Альшиным и Вячеславом Якимовым.

28-летний Мастерной перешёл в «Факел» из «Псков-747» летом 2019 года. В минувшем сезоне он отыграл за воронежскую команду 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. 30-летний Альшин пополнил состав «Факела» в середине 2022 года и провёл в составе воронежцев в прошедшем сезоне 32 матча во всех соревнованиях, забив один гол и отдав одну результативную передачу. 26-летний Якимов является игроком «Факела» с лета 2023 года. В прошлом сезоне он записал на свой счёт четыре забитых мяча и две результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах.

Напомним, «Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 30 игр и избежала переходных матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 57 очков за 30 матчей.

В 1-м туре предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги воронежцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Матчи 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 пройдут в период с 19 по 22 июля.