Вратарь сборной Аргентины может перейти в мадридский «Атлетико» — Фабрицио Романо

Вратарь ПСВ и сборной Аргентины Вальтер Бенитес может стать игроком мадридского «Атлетико», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб ведёт переговоры о подписании контракта с голкипером. Сообщается, что рассматривается долгосрочный контракт, поскольку «Атлетико» верит в потенциал Бенитеса. Переговоры с игроком продолжаются.

Луис выступает за ПСВ с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за нидерландцев 46 матчей во всех турнирах, 20 из которых отыграл «на ноль». Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

За сборную Аргентины Бенитес играл единожды — в товарищеском матче против Коста-Рики в марте 2024 года. Игрок был в заявке на квалификационные игры чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году, но все из них провёл на скамейке запасных.