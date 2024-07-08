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Источник: один из лидеров «Зенита» практически гарантированно уйдёт во «Фламенго»

Источник: один из лидеров «Зенита» практически гарантированно уйдёт во «Фламенго»
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Полузащитник и один из лидеров «Зенита» Клаудиньо может перейти из петербургского клуба во «Фламенго». Об этом в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Уход Клаудиньо оценивается в € 17 млн. Он практически гарантированно уйдёт во «Фламенго». Просто там бразильцы хотят очень сильно растянуть платёж», — сказал Гурцкая.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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Новости. Футбол
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