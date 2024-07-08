ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: против Гризманна на Евро ставят ловушки, как когда-то Бердыев — против Месси

Орлов: против Гризманна на Евро ставят ловушки, как когда-то Бердыев — против Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как нейтрализовать на поле нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гризманн один в своём роде. Он больше всех владеет мячом и ведёт всю игру. Но его уже изучили, научились выключать из игры. Тренеры соперников ставят против него ловушки. Когда Бердыев с «Рубином» попал на «Барселону», его вызвал Шаймиев (бывший глава Татарстана. — Прим. «Чемпионата»). Спросил: «Как ты будешь играть против Месси?» Бердыев ответил: «Мы будем делать ловушки». Что это такое? Один атакует игрока в момент приёма, второй страхует, а третий тоже готов вступить в борьбу. И они обыграли «Барсу» на её поле! Так и Гризманн сейчас попадает в ловушки, и Мбаппе — их всё время встречают. Тренерская мысль работает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android