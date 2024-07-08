Орлов: против Гризманна на Евро ставят ловушки, как когда-то Бердыев — против Месси

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как нейтрализовать на поле нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

«Гризманн один в своём роде. Он больше всех владеет мячом и ведёт всю игру. Но его уже изучили, научились выключать из игры. Тренеры соперников ставят против него ловушки. Когда Бердыев с «Рубином» попал на «Барселону», его вызвал Шаймиев (бывший глава Татарстана. — Прим. «Чемпионата»). Спросил: «Как ты будешь играть против Месси?» Бердыев ответил: «Мы будем делать ловушки». Что это такое? Один атакует игрока в момент приёма, второй страхует, а третий тоже готов вступить в борьбу. И они обыграли «Барсу» на её поле! Так и Гризманн сейчас попадает в ловушки, и Мбаппе — их всё время встречают. Тренерская мысль работает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.