Тимур Лепсая: в «Алавесе» Баринов способен стать футболистом основного состава

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в испанский «Алавес». Ранее футболист подтвердил информацию, что испанский клуб ведёт переговоры о его переходе.

«У Баринова есть все возможности заиграть в «Алавесе». Он много лет показывает, что является одним из лидеров «Локомотива». После тяжёлой травмы Дмитрий играет на высоком уровне. В «Алавесе» Баринов способен стать футболистом основного состава. Например, Кузяев выглядит неплохо в «Гавре».

Может ли этот трансфер состояться летом? Если все говорят об этом переходе, значит, он реален. По-спортивному этот трансфер может состояться, а финансовую аналитику я дать не могу, потому что не погружён в цифры», — приводит слова Лепсая «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.