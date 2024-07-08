Орлов: я не понял, почему де ла Фуэнте снял с игры Ямаля

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной Испании на Евро-2024.

— Но зрительские симпатии сейчас на стороне Испании?

— Это логично. Но они могут и не выиграть. Могут быть неожиданности — кто-то ошибётся или судья напорет. Пусть победит сильнейший. Тот, кто выиграет, тот и сильнейший. А насчёт испанцев я с первой игры сказал: конечно, это фаворит по игре. У них есть потенциал. Я, например, не понял, почему де ла Фуэнте снял с игры Ямаля. Мне кажется, его надо держать до конца. Ямаль виртуозно работает с мячом, у него поставлен удар. И у него силы есть. Таких футболистов нельзя убирать с поля. Но в то же время ему всего 16 лет — только накануне финала 17 исполнится. Видимо, тренер просто дал ему отдохнуть, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Испании по футболу обыграла национальную команду Германии в дополнительное время со счётом 2:1. Вингер Ламин Ямаль был заменён во второй половине минувшей игры. В полуфинале, который пройдёт 9 июля, испанцы сыграют с Францией.