Экс-президент РФС Колосков высоко оценил качества Ламина Ямаля

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил качества 16-летнего игрока «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

«Оценка даётся конкретно по игре, а не по паспорту. Ямаль — сегодня действительно заметный и яркий игрок в сборной Испании. Не скажешь, что его уровень подготовки на высочайшем уровне, так как ему всего лишь 16 лет. Новое явление в футболе растёт, и дай бог, чтобы он вырос в суперзвезду», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился тремя результативными передачами.