ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024

УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024
Комментарии

Компания adidas изготовила мяч, в котором обновлены некоторые визуальные элементы, для полуфиналов и финала Евро-2024. УЕФА за неделю до завершения турнира показал этот мяч.

В 1/2 финала чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

  • 9 июля. Испания — Франция.
  • 10 июля. Нидерланды — Англия.

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). При этом на Евро-2024 итальянская национальная команда выбыла на стадии 1/8 финала. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android