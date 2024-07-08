УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024

Компания adidas изготовила мяч, в котором обновлены некоторые визуальные элементы, для полуфиналов и финала Евро-2024. УЕФА за неделю до завершения турнира показал этот мяч.

В 1/2 финала чемпионата Европы по футболу выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). При этом на Евро-2024 итальянская национальная команда выбыла на стадии 1/8 финала. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.