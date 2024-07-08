Игрок «Краснодара» Кривцов: кумиром для меня был Бекхэм, а потом — Погба

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, рассказал, кто был его кумиром.

«Моим кумиром в детстве был Дэвид Бекхэм. А потом – Поль Погба. Форму с Бекхэмом я и в детстве хотел больше всего. Похожим хочется быть на Де Брёйне – у нас с ним плюс-минус одна позиция. А передачи Кевина – его и Тони Крооса – это филигранно. Хочу этому научиться», — сказал Кривцов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек провёл 35 матчей с учётом всех соревнований и забил три гола. Всего на его счету 84 матча, 13 голов и четыре результативные передачи за «быков». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала: