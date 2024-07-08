Во «Фламенго» отреагировали на возможный трансфер Клаудиньо из «Зенита»

Президент «Фламенго» Маркос Браз заявил, что бразильский клуб действительно интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо.
«Рассматриваем такой трансфер. Мы привыкли использовать любую возможность. Мы проявляем интерес к нему», — приводит слова Браза O Globo.
Ранее о возможном переходе Клаудиньо во «Фламенго» сообщили бразильские СМИ. Отмечалось, что футболист хочет вернуться в Бразилию, поэтому «Фламенго» считает, что сумеет договориться с «Зенитом» о переходе игрока. В свою очередь, «Зенит», помимо денежных средств за трансфер, хочет получить преимущественное право выкупа молодого бразильского таланта «Фламенго» Лоррана.
В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.