ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во «Фламенго» отреагировали на возможный трансфер Клаудиньо из «Зенита»

Во «Фламенго» отреагировали на возможный трансфер Клаудиньо из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Фламенго» Маркос Браз заявил, что бразильский клуб действительно интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо.

«Рассматриваем такой трансфер. Мы привыкли использовать любую возможность. Мы проявляем интерес к нему», — приводит слова Браза O Globo.

Ранее о возможном переходе Клаудиньо во «Фламенго» сообщили бразильские СМИ. Отмечалось, что футболист хочет вернуться в Бразилию, поэтому «Фламенго» считает, что сумеет договориться с «Зенитом» о переходе игрока. В свою очередь, «Зенит», помимо денежных средств за трансфер, хочет получить преимущественное право выкупа молодого бразильского таланта «Фламенго» Лоррана.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android