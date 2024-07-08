Нападающий «Лацио» Иммобиле может стать игроком «Бешикташа»

34-летний нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перейти в «Бешикташ», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, римский клуб одобрил продажу футболиста. Сообщается, что бывший игрок сборной Италии ведёт переговоры с турецким клубом, который предлагает ему выгодный контракт до 2026 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Чиро Иммобиле принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.