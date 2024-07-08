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Галямин: большая вероятность, что кто-то из пары Испания — Франция выиграет Евро

Галямин: большая вероятность, что кто-то из пары Испания — Франция выиграет Евро
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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин назвал фаворитов на победу по итогам чемпионата Европы — 2024. Напомним, в полуфинале Евро-2024 встретятся Испания — Франция и Нидерланды — Англия. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

«Испания на протяжении всего Евро идёт уверенно, как и Германия шла. Считаю, их очный матч был преждевременным, они должны были играть в Финале. Испанцы только карточек наполучали, несколько человек будут отсутствовать. Но по игре Испания выглядит сильнее Франции. Есть большая вероятность, что из этой пары кто-то выиграет турнир», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная сетка Евро-2024
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