Президент «Оренбурга» Еремякин раскрыл трансферные планы команды

«Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб собирается летом подписать двух новых футболистов, а также назвал позиции, нуждающиеся в усилении.

– Думаю, что еще два новичка пополнят команду. Сегодня-завтра мы объявим одного из них, а дальше будем думать еще над одним трансфером.

– Вы хотите приобрести футболистов в группу атаки, обороны или центральной линии? — В группу атаки и в группу обороны. Рассматриваем разные варианты — и россиян, и легионеров.

– В клубе могут оказаться Артем Дзюба или Георгий Джикия? — Думаю, мы завтра объявим игрока на одну из этих позиций. Ждать центрального нападающего и центрального защитника? Да, – приводит слова Еремякина Metaratings.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре

Напомним, 7 июля «Оренбург» на летних подготовительных сборах провёл контрольный матч с азербайджанским клубом «Сумгаит». Встреча проходила в городе Кызылджахамам (Турция) и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.