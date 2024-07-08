«Мы ожидаем от него большего». Игрок Франции Рабьо — о качестве игры Гризманна на Евро

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о физической форме его партнера по команде Антуана Гризманна перед матчем с Испанией 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«Мы ожидаем от Гризманна гораздо большего, потому что знаем, на что он способен. Можем победить и без него, конечно, но было бы легче, если бы Антуан был в отличной форме», — приводит слова Рабьо интернет-издание El Chiringuito.

Отметим, что Антуан Гризманн принял участие во всех пяти матчах сборной Франции на Евро-2024, но не сумел отметиться результативными действиями.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.