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«Мы ожидаем от него большего». Игрок Франции Рабьо — о качестве игры Гризманна на Евро

«Мы ожидаем от него большего». Игрок Франции Рабьо — о качестве игры Гризманна на Евро
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о физической форме его партнера по команде Антуана Гризманна перед матчем с Испанией 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем от Гризманна гораздо большего, потому что знаем, на что он способен. Можем победить и без него, конечно, но было бы легче, если бы Антуан был в отличной форме», — приводит слова Рабьо интернет-издание El Chiringuito.

Отметим, что Антуан Гризманн принял участие во всех пяти матчах сборной Франции на Евро-2024, но не сумел отметиться результативными действиями.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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