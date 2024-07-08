«О чемпионате мира пока не думаю». Черчесов — о своих задачах в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своих первоочередных задачах на посту рулевого национальной команды.

«Могу вам сказать, что о чемпионате мира пока вообще не думаю. Я думаю о том, как сейчас в Петербурге с Алипом повидались, я уже ездил на базу, спасибо Сергею Семаку. Надо команду собрать, ту, которая была, надо их «пощупать», потренировать, насколько у кого еще потенциал, потому что этот чемпионат мира будет через определенное время, и иногда и за месяц человек меняется, и за два дня, форма, травмы, еще что-то. Надо понять, что мы можем сделать, насколько нынешний состав готов дальше «гореть». Или, может, уже что-то сгорело, а сгоревшее уже зажечь нельзя. Так и здесь. Надо подумать, что мы можем, и от этого исходить.

Впереди у нас уже осенью Лига Наций. Я это воспринимаю как соревнование, где, если ты участвуешь, то надо добиваться максимума. Один ваш коллега мне сказал, что мы там почему-то четвертые уже. Вот, значит, займем четвертое место, имеется в виду, сразу нас туда определили. Насколько у нас там получится, это зависит от многих факторов. Во-первых, от себя. Во-вторых, от соперников, как они будут готовы: Норвегия, Австрия, Словения. Австрию и Словению вы сейчас видели на Евро. Норвегия с Холандом — тоже не рядовая команда, так бы сказал. Ну и вот через эти игры можно будет понять, кто может побороться реально за выход уже на Чемпионат мира.

Выходит ли так, что мы начнём с Лиги Наций? Да, именно так. Потому что барьерист, думающий о последнем барьере, может споткнуться на первом-втором. А мы, как барьеристы, должны думать, что сегодня Лига Наций — это, как говорится, одна трасса, которую ты должен преодолеть, и первый барьер — матч с Норвегией», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».