«Зенит» — «Црвена Звезда»: стартовые составы команд на матч Летнего кубка

Сегодня, 8 июля, состоится матч Летнего кубка, в котором примут участие российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Эракович, Родригао, Сантос, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

«Црвена Звезда»: Гутеша, Мимович, Джига, Родич, Далсью, Стойич, Ин Бём, Иванич, Йованович, Катаи, Ндиайе.

Напомним, ранее на турнире «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 2:5, а также обыграл «Тальерес» (1:0). «Црвена Звезда» провела только один матч на Летнем кубке, в котором победила «Сочи» (2:0).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.