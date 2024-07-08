Галямин: хороших российских футболистов в РПЛ пара десятков

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением об отечественных игроках в Российской Премьер-Лиге.

«Были бы наши игроки лучше – не покупали бы латинских. Но такого нет, играет же Тюкавин, который выиграл у всех конкуренцию в «Динамо». Потому что суперталантливый футболист, он заслужил своей игрой играть в основном составе в таком клубе. Хороших российских футболистов в РПЛ пара десятков, которые показывают хороший уровень игры. В чемпионате нормальные футболисты есть, но много игроков для нашего внутреннего использования», — приводит слова Галямина «Евро-Футбол.Ру».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги лучшим игроком был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.