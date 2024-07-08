«Алавес» столько не тратит». Испанский журналист — об интересе клуба к Баринову

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Баринов сказал, что «Локомотив» отпустит его в «Алавес», если испанский клуб заплатит € 5-6 млн? Обычно «Алавес» столько не тратит на трансферы. Но в целом это возможно. Лично я ничего не слышал об интересе «Алавеса» к Баринову», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.