Дортмундская «Боруссия» определилась с заменой Матсу Хуммельсу

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Штутгарта» контракт центрального защитника Вальдемара Антона. Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, сегодня, 8 июля, «Боруссия» выплатит «Штутгарту» € 22,5 млн в качестве отступных за футболиста. Сам Антон подпишет с дортмундцами контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что все боссы Дортмунда — Ларс Риккен, Себастьян Кель и Свен Мислинтат — хотели, чтобы 27-летний центральный защитник стал преемником Матса Хуммельса, который покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Вальдемар Антон в минувшем сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.