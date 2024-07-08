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Нападающий «Зенита» Педро рассказал, чья игра его всегда вдохновляла

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, чья игра его всегда вдохновляла
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18-летний нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос рассказал, чья игра его вдохновляет на протяжении карьеры.

«Мой кумир – Неймар, он один из самых ярких футболистов в Бразилии за последние годы. Меня всегда вдохновляла его игра», — сказал Педро корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Бразильский футболист является воспитанником академии «Сантоса». За чёрно-белых Неймар провёл 183 матча, в которых забил 107 голов и отдал 51 результативную передачу. В «Аль-Хиляль» нападающий перешёл из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Также Неймар выступал за испанскую «Барселону», с которой стал обладателем требла.

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