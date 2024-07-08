Стало известно, в каком клубе начнёт сезон Илья Помазун

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.

«Думаю, Илья начнёт сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше всё может произойти», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

4 июня «Урал» объявил, что не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист вернулся в ЦСКА.

За почти четыре года в «Урале» Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.