Яхимович: сборную Россию отодвинули, но она бы вышла из группы на Евро-2024

Экс-игрок московского и минского «Динамо» и китайского «Шаньдун Лунэн» Эрик Яхимович высказал мнение, как сборная России могла бы выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«Мне кажется, что сборная России на этом чемпионате Европы вышла бы из группы, а дальше зависит от того, на кого бы попали. У России хорошая команда, но не с кем играть и нет соперников. Россию отодвинули из-за политических моментов, поэтому очень жаль. Но жизнь продолжается, и всё встанет на свои круги», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 национальные команды.