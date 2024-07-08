Деограсия выбрал пять лучших молодых игроков РПЛ прошлого сезона

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого игрока сезона РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия расставил игроков в следующем порядке: первый – Тюкавин, второй – Педро, третий – Башич, четвёртый – Волков, пятый – Томпсон.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале: