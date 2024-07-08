Тренер сборной Франции Дешам иронично отреагировал на критику национальной команды

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам иронично ответил на критику национальной команды.

«Если вас так утомляет переключать каналы, то скажу, что необязательно смотреть наши матчи», — приводит слова Дешама интернет-издание Mundo Deportivo.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.