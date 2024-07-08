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Тренер сборной Франции Дешам иронично отреагировал на критику национальной команды

Тренер сборной Франции Дешам иронично отреагировал на критику национальной команды
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам иронично ответил на критику национальной команды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если вас так утомляет переключать каналы, то скажу, что необязательно смотреть наши матчи», — приводит слова Дешама интернет-издание Mundo Deportivo.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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