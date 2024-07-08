Агент Гурцкая: Зиньковскому в «Спартаке» чуть ли не открытым текстом сказали искать клуб

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Антон Зиньковский ищут себе новую команду.

«Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский. Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду. «Локомотив»? «Локомотив» его не хочет, не могут позволить его себе. «Крылья»? Они бы его, наверное, очень хотели. Но он точно не пойдёт на понижение зарплаты», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что красно-белые обсуждают с «Зенитом» возможный трансфер 27-летнего Соболева за € 12 млн. Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач.

28-летний Зиньковский имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до июня 2027 года. В минувшем сезоне в активе полузащитника 37 матчей, четыре гола и одна результативная передача.